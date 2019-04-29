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      У Харкові підірвали автівку, є важкопоранений: фото

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      Підозрюваного у підриві автівки затримали
      Підозрюваного у підриві автівки затримали / Нацполіція

      У Харкові невідомий через вікно кинув гранату в автомобіль Toyota. Внаслідок вибуху постраждав його власник. У важкому стані його доставили до лікарні для надання невідкладної допомоги.

      Інцидент стався по вулиці Старо-Григорівська 28 квітня. Того ж дня затримали 33-річного харків’янина, якого підозрюють у підриві автомобіля, зазначили у прес-службі Нацполіції у Харківській області. 

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      У Харкові підірвали авто

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 і ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Якщо провину підозрюваного доведуть, то йому загрожуватиме від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

      Мотиви підозрюваного встановлюють. 

      У поліції додали, що постраждалий 45-річний водій автівки перебуває "у тяжкому неконтактному стані". Транспортний засіб, очевидно, ремонту не підлягає.

       

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Харкова Авто Вибух
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