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      У Харкові підірвали авто адвоката Гагуна: потерпілий прокоментував інцидент – відео

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      Адвокат Андрій Гагун / Фото з фейсбук-сторінки адвоката

      У Харкові поблизу житлового будинку вибухнув автомобіль Toyota Camry. Інцидент трапився на вулиці Чайковського, 6 . За даними місцевих ЗМІ, власник автомобіля – Андрій Гагун – колишній працівник прокуратури Харківської області. Він нібито є зятем колишнього першого заступника прокурора Харківщини Володимира Суходубова.

      Гагун розповів журналістам на місці події, що вже отримував погрози через те, що веде адвокатську діяльність, пише Depo.Харків.

      Важливо: У центрі Харкова прогримів вибух: все, що відомо

      Хочуть залякати, щоб перестав займатися адвокатською і правозахисною діяльністю,
      – сказав Гагун.

      За словами Гагуна, він бере участь у різних процесах, в тому числі кримінальних. Хто конкретно може бути причетним до організації вибуху, сказав, що не знає.

      Він наголосив, що близько 3 років проживає в будинку біля якого й стався вибух. Гагун уточнив, що зловмисники підклали вибухівку під його автомобіль Toyota Camry, а не Nissan, як раніше повідомляли очевидці.

      Вибухівку встановили під автомобілем. Вона спрацювала, коли адвокат рушив. Потерпілий сказав, що внаслідок вибуху отримав лише незначні порізи рук. За його словами, під авто була встановлена саморобна вибухівка.

      адвокат гагун вибух харків
      Авто адвоката Андрія Гагуна

      Гагун також підтвердив, що в будинку, біля якого стався вибух, проживає голова Харківської облради Сергій Чернов. Однак адвокат вважає, що замах був скоєний саме на нього.

      Андрій Гагун прокоментував вибух свого авто: відео

      Поліція Харкова у коментарі 24 каналу підтвердила інформацію про вибух авто у центрі Харкова. У місті ввели план "перехоплення". Зловмисники, ймовірно причетні до злочину, можуть пересуватись на автомобілі Opel Vectra синього кольору з державними знаками європейської реєстрації.

      вибух харків авто
      На місці події працює поліція

      Антон Геращенко 11 разів правив свій допис про ДТП з Кулебою
      сьогодні
      8535
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Поліція Новини Харкова Вибух Кримінальні новини Транспорт
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