У Харкові підірвали авто адвоката Гагуна: потерпілий прокоментував інцидент – відео

У Харкові поблизу житлового будинку вибухнув автомобіль Toyota Camry. Інцидент трапився на вулиці Чайковського, 6 . За даними місцевих ЗМІ, власник автомобіля – Андрій Гагун – колишній працівник прокуратури Харківської області. Він нібито є зятем колишнього першого заступника прокурора Харківщини Володимира Суходубова.

Гагун розповів журналістам на місці події, що вже отримував погрози через те, що веде адвокатську діяльність, пише Depo.Харків.

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Хочуть залякати, щоб перестав займатися адвокатською і правозахисною діяльністю,

– сказав Гагун.

За словами Гагуна, він бере участь у різних процесах, в тому числі кримінальних. Хто конкретно може бути причетним до організації вибуху, сказав, що не знає.

Він наголосив, що близько 3 років проживає в будинку біля якого й стався вибух. Гагун уточнив, що зловмисники підклали вибухівку під його автомобіль Toyota Camry, а не Nissan, як раніше повідомляли очевидці.

Вибухівку встановили під автомобілем. Вона спрацювала, коли адвокат рушив. Потерпілий сказав, що внаслідок вибуху отримав лише незначні порізи рук. За його словами, під авто була встановлена саморобна вибухівка.



Авто адвоката Андрія Гагуна

Гагун також підтвердив, що в будинку, біля якого стався вибух, проживає голова Харківської облради Сергій Чернов. Однак адвокат вважає, що замах був скоєний саме на нього.

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Поліція Харкова у коментарі 24 каналу підтвердила інформацію про вибух авто у центрі Харкова. У місті ввели план "перехоплення". Зловмисники, ймовірно причетні до злочину, можуть пересуватись на автомобілі Opel Vectra синього кольору з державними знаками європейської реєстрації.



На місці події працює поліція