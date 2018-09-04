У Харкові підірвали молодого чоловіка саморобною вибухівкою
Поліцейські встановлюють обставини вибуху на бульварі Жасміновому у Харкові. Внаслідок іциденту до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги був доставлений 30-річний чоловік з осколковим пораненням.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Читайте також: Вбивство професора Шитюка у Миколаєві: злочин скоїв його родич
Зазначається, що стан здоров’я потерпілого задовільний.
"За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Працівники поліції провели огляд місця події та зібрали речові докази. Попередньо встановлено, що за адресою стався вибух саморобного вибухового пристрою", – йдеться у повідомлені.
Наслідки вибуху у Харкові
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини та особу зловмисника. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.