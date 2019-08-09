10:49
9 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зюганов проти Америки. Як Рашка скомуніздила безпілотник
      Вєсті Кремля
      21:26, 8 серпня
      Вєсті.UA: "Кінець" епохи бідності. Надя Савченко чкурнула на Північ – нове завдання Путіна?
      Вєсті.UA
      19:49, 8 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РИНОК ЗЕМЛІ

      У Харкові підлітків вчать кермувати літаками: вражаючі фото та відео

      90 Читать новость на русском

      У Харкові в Авіаційному навчальному кадетському центрі підлітків вчать кермувати літаками. Створив його пілот Юрій Покусай, а назвав центр для дітей іменем Дані Дідіка –15-річного школяра, який загинув від рук терористів у Харкові в 2015 році.

      Так, 16-річний Максим вже безліч разів здіймався у повітря. "Я вчився дуже гарно, тому настав мій перший політ! Ці емоції буле незабутні", – розповідає Максим Бойко.

      До теми: Вперше з 2015-го: Україна впустила у свій повітряний простір російський літак

      Хто створив центр для навчання підлітків авіації? Заснував кадетський центр Юрій Покусай. Чоловік – один із тих, хто створив на Харківщині так звану "швидку на крилах" – тепер 5 літаків Служби цивільної авіації чергують, аби за потреби летіти за складними пацієнтами.

      А 10 років тому харків’янин вирішив вчити дітей. "Я не знаю, чи стануть вони всі пілотами, але те, що вони стануть гідними людьми – це ми вже бачимо", – запевняє Юрій Покусай.

      Як підлітки вчаться кермувати літаками: фото з навчань

      Як навчають хлопців кермувати літаками?

      Кермувати літаками ці підлітки вміють з 12 років. Вчать аеродинаміку і знають усе про авіамотори. А також і те, як безпечно приземлитися.

      Проте, щоб сісти в кабіну, треба не тільки вивчити льотну науку. В учнів перевірять щоденники. Підлітки розповідають, що до польоту допускають лише тих, в кого оцінки вище 7 балів.

      А вже після зльоту перед курсантами відкриваються безмежні краєвиди. "Відчуття в небі – ні з чим порівняти не можна", – зізнається учень Кирило Тригуб.

      Зазначимо, що під час занять підлітки вже навіть рятували поля від пожеж. Згори передавали координати вогняних осередків.

      blog_ava
      Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
      сьогодні
      10166
      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України авіація Діти і неповнолітні Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Підвищення зарплат депутатам – захист від вливу олігархів
      сьогодні , 08:50 Підвищення зарплат депутатам – захист від вливу олігархів
      Блог Соцмережі 628
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 серпня , 22:40 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 3732
      Яке пиво подобається українцям?
      сьогодні , 09:00 Яке пиво подобається українцям?
      531
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 серпня , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1386
      Як створити успішний стартап та потрапити у Кремнієву долину: розмова з Володимиром Заставним
      8 серпня , 21:04 Як створити успішний стартап та потрапити у Кремнієву долину: розмова з Володимиром Заставним
      697
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук