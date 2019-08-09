У Харкові підлітків вчать кермувати літаками: вражаючі фото та відео

У Харкові в Авіаційному навчальному кадетському центрі підлітків вчать кермувати літаками. Створив його пілот Юрій Покусай, а назвав центр для дітей іменем Дані Дідіка –15-річного школяра, який загинув від рук терористів у Харкові в 2015 році.

Так, 16-річний Максим вже безліч разів здіймався у повітря. "Я вчився дуже гарно, тому настав мій перший політ! Ці емоції буле незабутні", – розповідає Максим Бойко.

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Хто створив центр для навчання підлітків авіації? Заснував кадетський центр Юрій Покусай. Чоловік – один із тих, хто створив на Харківщині так звану "швидку на крилах" – тепер 5 літаків Служби цивільної авіації чергують, аби за потреби летіти за складними пацієнтами.

А 10 років тому харків’янин вирішив вчити дітей. "Я не знаю, чи стануть вони всі пілотами, але те, що вони стануть гідними людьми – це ми вже бачимо", – запевняє Юрій Покусай.

Як підлітки вчаться кермувати літаками: фото з навчань

Як навчають хлопців кермувати літаками?

Кермувати літаками ці підлітки вміють з 12 років. Вчать аеродинаміку і знають усе про авіамотори. А також і те, як безпечно приземлитися.

Проте, щоб сісти в кабіну, треба не тільки вивчити льотну науку. В учнів перевірять щоденники. Підлітки розповідають, що до польоту допускають лише тих, в кого оцінки вище 7 балів.

А вже після зльоту перед курсантами відкриваються безмежні краєвиди. "Відчуття в небі – ні з чим порівняти не можна", – зізнається учень Кирило Тригуб.

Зазначимо, що під час занять підлітки вже навіть рятували поля від пожеж. Згори передавали координати вогняних осередків.