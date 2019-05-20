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      У Харкові підпалили намет, де збирали допомогу військовим: фото

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      Невідомі підпалили волонтерський намет у центрі Харкова
      Невідомі підпалили волонтерський намет у центрі Харкова / Фото з Facebook-сторінки UA: Харків

      У Харкові невідомі підпалили намет на майдані Свободи. У ньому збирали допомогу українським військовим. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

      Cпіворганізатор пікету "Все для перемоги" Борис Редін розповів, що вогонь знищив частину шатра, двері та табличку приймальні народного депутата України Ярослава Маркевича, пише "UA: Харків".

      Читайте також: Мітинг проти повернення проспекту імені Жукова у Харкові: сутички активістів

      Двері підпалили приблизно о 04:30 ранку. На момент пожежі у наметі перебували троє військових.

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      Пожежу у центрі Харкова одразу загасили//Фото: "UA: Харків"

      Поряд чергували поліцейські, тож вони разом з військовими загасили вогонь.

      У наших було п’ять вогнегасників. Окрім того, рятівники приїхали дуже швидко,
      – розповів Редін.

      Він додав, що вже написав заяву до поліції.

      пожежа харків оос волонтерський намет
      Вогонь знищив волонтерський намет у центрі Харкова//Фото: "UA: Харків"

      Що відомо про заборону намету волонтерів у центрі Харкова? Міськголова Харкова Геннадій Кернес заявляв, що хоче прибрати з майдану Свободу намет волонтерів та повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова. Після цього небайдужі влаштували акцію проти знесення намету волонтерів, в якому збирають допомогу українським військовим.

      Вже 18 травня суд дозволив залишити намет у центрі міста.

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      Теги: Новини України Новини Харкова Пожежа Геннадій Кернес Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил благочинність
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