У Харкові підпалили намет, де збирали допомогу військовим: фото

У Харкові невідомі підпалили намет на майдані Свободи. У ньому збирали допомогу українським військовим. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Cпіворганізатор пікету "Все для перемоги" Борис Редін розповів, що вогонь знищив частину шатра, двері та табличку приймальні народного депутата України Ярослава Маркевича, пише "UA: Харків".

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Двері підпалили приблизно о 04:30 ранку. На момент пожежі у наметі перебували троє військових.



Пожежу у центрі Харкова одразу загасили//Фото: "UA: Харків"

Поряд чергували поліцейські, тож вони разом з військовими загасили вогонь.

У наших було п’ять вогнегасників. Окрім того, рятівники приїхали дуже швидко,

– розповів Редін.

Він додав, що вже написав заяву до поліції.



Вогонь знищив волонтерський намет у центрі Харкова//Фото: "UA: Харків"

Що відомо про заборону намету волонтерів у центрі Харкова? Міськголова Харкова Геннадій Кернес заявляв, що хоче прибрати з майдану Свободу намет волонтерів та повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова. Після цього небайдужі влаштували акцію проти знесення намету волонтерів, в якому збирають допомогу українським військовим.



Вже 18 травня суд дозволив залишити намет у центрі міста.