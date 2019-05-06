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      У Харкові підстрелили майора поліції: він в тяжкому стані

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      Місце, де сталася стрілянина між співробітником поліції і іншим чоловіком
      Місце, де сталася стрілянина між співробітником поліції і іншим чоловіком

      У Харкові в результаті побутового конфлікту між співробітником поліції і іншим чоловіком сталася стрілянина. Правоохоронці госпіталізували з пораненнями голови, шиї і поперекового відділу.

      Інцидент стався близько 8-ї години ранку на Проспекті Перемоги, 64. За однією з версії, причиною стрілянини став побутовий конфлікт, який виник через автомобіль.

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      У співробітника поліції стріляли з револьвера гумовими кулями з близької відстані. Майор отримав шість вогнепальних поранень. Наразі стан пораненого оцінюється як тяжкий. Чоловіка оперують.

      "Потерпілому 35 років. Він отримав поранення голови, шиї і поперекового відділу. Має підшкірні гематоми та не важкі поранення м'яких тканин", – повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

      Правоохоронці вже встановили 41-річного чоловіка, який стріляв. Його доправили до відділку поліції та вже допитують.

      За фактом конфлікту відкрите кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Винуватцю загрожує від трьох сім років ув'язнення.

      Відеокоментар речниці поліції Харківщини Олени Баранник:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Новини Харкова Кримінальні новини Зброя
      Джерело: 24 канал
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