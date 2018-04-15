У Харкові покупець пляшкою забив до смерті продавчиню крамниці

42-річний житель міста Люботин жорстоко вбив продавчиню продуктової крамниці.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Харківської області.

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Поліція розповідає, що у крамниці стався конфлікт між продавчинею та покупцем. Під час сварки чоловік схопив скляну пляшку і почав наносити удари жінці. Після чого вбивця вкрав 600 гривень з каси і втік.

Продавчиня у тяжкому стані була доставлена до лікарні, проте через велику крововтрату 55-річна жінка померла.

Поліція затримала злочинця і відкрила кримінальні провадження. Максимальне покарання може передбачати тюремне ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.