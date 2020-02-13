У Харкові поліція стріляла у авто: поранили пасажира – деталі та фото

У Харкові поліцейський кілька разів вистрілив в автомобіль під час переслідування, бо водій не реагував на вимогу правоохоронців зупинитись та, ймовірно, був п'яним. Кулі влучили у пасажира – він зараз у тяжкому стані.

У ніч на 13 лютого харківські правоохоронці отримали повідомлення від місцевих жителів про те, що на одній із вулиць 3 чоловіків п’ють алкоголь та мають намір їхати на автомобілі Subaru Forester. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харкова.

Коли ж представники поліції прибули, то водій авто почав утікати тане реагував на вимоги зупинитись. Під час переслідування Subaru Forester застряг у полі поблизу села Хролі Харківського району.

З метою зупинки транспортного засобу старший лейтенант поліції здійснив 3 постріли в автомобіль Subaru Forester, але автівка зникла з місця події. Пізніше з’ясувалося, що водій переслідуваного автомобіля самостійно доставив до 25-ої лікарні Харкова пасажира, який отримав два вогнепальні поранення,

– повідомляють у прокуратурі.

Працівника патрульної поліції, який застосував вогнепальну зброю, затримали. Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання оголошення про підозру та відсторонення від посади.



Сліди від куль/ Джерело: t.me/podslyshenopolice

Пасажир потребував термінового оперативного втручання, повідомляє "Суспільне.Харків".

"Десь о 3-4 годині надійшов до нас (пацієнт – 24 канал) з вогнепальним пораненням, два поранення: грудну клітину і черевну порожнину.... Хворий був у тяжкому стані. Одразу підняли до операційної, почали займатися реанімацією, готувати до операції. На даний час стан залишається тяжким, але стабільним", – сказав головний лікар медзакладу В'ячеслав Вакуленко.

Він також розповів, що пацієнт (попередньо, його вік – 32-33 років) мав сплутану свідомість.

Йому було тяжко відповідати, поранення грудної клітини. Потрібно було терміново оперувати,

– сказав головний лікар.

Операція тривала близько трьох годин.



Сліди на одязі постраждалого/ Скріншто із відео



Натомість пасажири автомобіля-втікача повідомляли, що водій був тверезим. Натомість саме авто просто "тестували у полях".

"Патрульні подумали, що за кермом п'яні, і відкрили вогонь. Нас було четверо в машині, водій був тверезий, поранили того, що сидів позаду, він зараз реанімації, ми на території 25-ої лікарні", – коментує автор опублікованого на ондому із телеграм-каналів відео.