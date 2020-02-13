15:00
13 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:25, 12 лютого
      Вєсті.UA: Поповнення української політичної діаспори в РФ. Шматок монобільшості хочуть відкусити
      Вєсті.UA
      20:31, 12 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020

      У Харкові поліція стріляла у авто: поранили пасажира – деталі та фото

      141 Читать новость на русском
      Стрілянина у Харкові за участю поліцейського / Нацполіція

      У Харкові поліцейський кілька разів вистрілив в автомобіль під час переслідування, бо водій не реагував на вимогу правоохоронців зупинитись та, ймовірно, був п'яним. Кулі влучили у пасажира – він зараз у тяжкому стані.

      У ніч на 13 лютого харківські правоохоронці отримали повідомлення від місцевих жителів про те, що на одній із вулиць 3 чоловіків п’ють алкоголь та мають намір їхати на автомобілі Subaru Forester. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харкова.

      Коли ж представники поліції прибули, то водій авто почав утікати тане реагував на вимоги зупинитись. Під час переслідування Subaru Forester застряг у полі поблизу села Хролі Харківського району.

      З метою зупинки транспортного засобу старший лейтенант поліції здійснив 3 постріли в автомобіль Subaru Forester, але автівка зникла з місця події. Пізніше з’ясувалося, що водій переслідуваного автомобіля самостійно доставив до 25-ої лікарні Харкова пасажира, який отримав два вогнепальні поранення,
      – повідомляють у прокуратурі.

      Працівника патрульної поліції, який застосував вогнепальну зброю, затримали. Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання оголошення про підозру та відсторонення від посади.

      Стрілянина у Харкові
      Сліди від куль/ Джерело: t.me/podslyshenopolice

      Пасажир потребував термінового оперативного втручання, повідомляє "Суспільне.Харків".

      "Десь о 3-4 годині надійшов до нас (пацієнт – 24 канал) з вогнепальним пораненням, два поранення: грудну клітину і черевну порожнину.... Хворий був у тяжкому стані. Одразу підняли до операційної, почали займатися реанімацією, готувати до операції. На даний час стан залишається тяжким, але стабільним", – сказав головний лікар медзакладу В'ячеслав Вакуленко.

      Він також розповів, що пацієнт (попередньо, його вік – 32-33 років) мав сплутану свідомість.

      Йому було тяжко відповідати, поранення грудної клітини. Потрібно було терміново оперувати,
      – сказав головний лікар.

      Операція тривала близько трьох годин.

      Стрілянина у Харкові
      Сліди на одязі постраждалого/  Скріншто із відео

      Натомість пасажири автомобіля-втікача повідомляли, що водій був тверезим. Натомість саме авто просто "тестували у полях".

      "Патрульні подумали, що за кермом п'яні, і відкрили вогонь. Нас було четверо в машині, водій був тверезий, поранили того, що сидів позаду, він зараз реанімації, ми на території 25-ої лікарні", – коментує автор опублікованого на ондому із телеграм-каналів відео. 

       

      Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      сьогодні
      23351
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Постраждалі Стрілянина Новини Харкова Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Трамп створює для Росії болісну реальність
      Лілія Шевцова 1
      сьогодні , 14:40 Влада Львова підтримала створення "Народної команди "Карпати"
      Ігор Саджениця 90
      11 лютого , 14:43 Як розпочати заробляти покером: 10 порад гравцям
      822
      сьогодні , 12:30 Футуристична Грузія: сміливі рішення найбільшого забудовника Європи
      329
      сьогодні , 12:46 Хто така Зоряна Скалецька: біографія очільниці МОЗ
      22409
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук