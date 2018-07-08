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22:57, 6 липня
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У Харкові помер 5-річний хлопчик, який впав у купальське вогнище: подробиці

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У Харкові померла 5-річна дитина, яка під час святкування Івана Купала, впала у вогнище
У Харкові померла 5-річна дитина, яка під час святкування Івана Купала, впала у вогнище / фото з відкритих джерел

У Харкові померла 5-річна дитина, яка під час святкування Івана Купала, впала у вогнище. Хлопчик отримав серйозні опіки, медикам не вдалося врятувати його життя.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції Харківщини, хлопчик упав в вогнище 6 липня.

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Інцидент трапився у Кегичівському районі на Харківщині. Родина хлопчика відзначала свято Івана Купала. Поки батьки відволіклися на інші справи, хлопчик впав у вогнище. Дитину за допомогою санавіації було доставлено до однієї з лікарень Харкова, де йому було надано всю необхідну допомогу,
– йдеться у повідомленні правоохоронців.

У неділю, 8 липня, стало відомо про смерть дитини. 

Правоохоронці вказують, що родина загиблого хлопчика характеризується позитивно, на обліках у поліції раніше не перебувала.

Теги: Новини України Жертви Діти Поліція Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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