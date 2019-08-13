У Харкові попрощалися з балериною Світланою Ісаковою

Вона віддавала всю себе балету та мріяла станцювати Джульєтту. У Харкові проводили в останню путь провідну балерину Світлану Ісакову. Життя відомої артистки обірвала страшна аварія – пасажирський автобус, яким вони з чоловіком їхали потрапив на трасі у ДТП. Коханий Світлани і досі у лікарні, на жаль, він не зміг попрощатися зі своєю дружиною.

Балерина не могла не танцювати, вона казала: "Пристрасть до танцю завжди живе у моїй душі!".

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Зараз її прощальне фото поруч з афішею на новий сезон "Схід Опера", але її у ньому не буде. 31-річна Світлана Ісакова загинула в аварії 10 серпня. Поверталася додому з відпустки, коли о першій ночі зіткнулися два пасажирські автобуси. Врятували життя балерини, на жаль, медикам не вдалося.



Місце ДТП

Для балету це велика втрата. Світлана була провідною балериною. І мала мрію: зіграли роль Джульєтти.

Йдучи у відпустку, ми з нею спілкувалися. Вона дуже хотіла виконати роль Джульєтти. Просто до сліз – ось таке сильне бажання було. Шкода. Мені дуже прикро, що такі люди йдуть,

– сказав директор Харківського театру опери та балету Олег Оріщенко.



Світлана Ісакова

Надзвичайно працьовита – одразу після відпустки Світлана мала повернутися в балетну залу, де щодня проводила багато часу. Тут і досі висить сукня з останнього її виступу на закритті сезону. Попрощатися із балериною прийшло декілька сотень людей.

Тут і колеги, і глядачі, які не пропускали вистави з участю Світлани. Тим часом чоловік Світлани й досі в лікарні з тяжкими травмами, він не зміг проститися з дружиною.