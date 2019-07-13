07:36
13 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіянам дозволили їсти конфіскат. Піраміда Маслоу для РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 12 липня
      Вєсті. UA: Гройсман і 12 апостолів. Рішучі кроки Зеленського
      Вєсті.UA
      19:00, 12 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Харкові поряд з бюстом Жукова пройшла акція протесту

      482 Читать новость на русском
      Активісти заявили, що повторно зносити пам'ятник не будуть
      Активісти заявили, що повторно зносити пам'ятник не будуть / Фото з відкритих джерел

      Понад сотню активістів громадських організацій та жителів міста вийшли на акцію протесту під відновлений бюст Жукова з вимогою прибрати його.

      Як повідомляє "Громадське", активісти скандували "Ні рекомунізації!", "Маршалу смерті місце на кладовищі історії!", "Жуков кат, а не герой!".

      Читайте також: У Харкові відновили пам’ятник Жукову: Інститут нацпам’яті звернувся до поліції і прокуратури

      На захист бюсту було виставлено колону поліції, поряд з постаментом також зібралися прихильники Жукова, які сперечалися з учасниками акції. Однак загалом мітинг пройшов спокійно та без інцидентів.

      Акція у Харкові
      Активісти та жителі міста вийшли на протест проти бюста Жукова / Фото "Громадське"

      Активісти наголосили, що не збираються піддадаватися впливу міського голови Харкова Генадія Кернеса та його провокаціям проти націоналістично налаштованих харків’ян і не будуть надалі зносити пам'ятник, але свою позицію продовжать відстоювати.

      Акція протесту у Харкові
      Інцидентів під час акції протесту не було / Фото "Громадське"

      Акція протесту у Харкові
      Активісти не збираються повторно зносити пам'ятник Жукову / Фото "Громадське"

      Чому пам’ятник маршалу Жукову демонтували, а потім відновили? За законом про декомунізацію пам’ятник Жукову повинен бути демонтований. Тому 2 червня його знесли під час акції протесту біля Палацу спорту, де проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам". 10 липня мер Харкова Геннадій Кернес відновив пам’ятник Жукову.

      Хто такий маршал Жуков?Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Протягом Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом тощо.

      Однак його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".

      Жуков також очолив військові навчання Радянської армії із застосуванням на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) з використанням ядерної зброї. Вони відбулись 14 вересня 1954 року і мають страшні наслідки.

      Хто такий Георгій Жуков: дивіться відео

       

      blog_ava
      Иранский флот против британского
      сьогодні
      1049
      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Геннадій Кернес Декомунізація Протести
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Иранский флот против британского
      сьогодні , 01:30 Иранский флот против британского
      Іван Яковина 1048
      Головні новини 12 липня: вирок нацгвардійцю в Італії та тотальна люстрація від Зеленського
      12 липня , 22:14 Головні новини 12 липня: вирок нацгвардійцю в Італії та тотальна люстрація від Зеленського
      2160
      Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      12 липня , 12:30 Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      1289
      Письмо из Луганска: взять кредит и не отдать – война все спишет
      12 липня , 22:00 Письмо из Луганска: взять кредит и не отдать – война все спишет
      Ольга Черненко 672
      Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди
      12 липня , 20:02 Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди
      1642
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук