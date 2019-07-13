У Харкові поряд з бюстом Жукова пройшла акція протесту

Понад сотню активістів громадських організацій та жителів міста вийшли на акцію протесту під відновлений бюст Жукова з вимогою прибрати його.

Як повідомляє "Громадське", активісти скандували "Ні рекомунізації!", "Маршалу смерті місце на кладовищі історії!", "Жуков кат, а не герой!".

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На захист бюсту було виставлено колону поліції, поряд з постаментом також зібралися прихильники Жукова, які сперечалися з учасниками акції. Однак загалом мітинг пройшов спокійно та без інцидентів.



Активісти та жителі міста вийшли на протест проти бюста Жукова / Фото "Громадське"

Активісти наголосили, що не збираються піддадаватися впливу міського голови Харкова Генадія Кернеса та його провокаціям проти націоналістично налаштованих харків’ян і не будуть надалі зносити пам'ятник, але свою позицію продовжать відстоювати.



Інцидентів під час акції протесту не було / Фото "Громадське"



Активісти не збираються повторно зносити пам'ятник Жукову / Фото "Громадське"

Чому пам’ятник маршалу Жукову демонтували, а потім відновили? За законом про декомунізацію пам’ятник Жукову повинен бути демонтований. Тому 2 червня його знесли під час акції протесту біля Палацу спорту, де проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам". 10 липня мер Харкова Геннадій Кернес відновив пам’ятник Жукову.

Хто такий маршал Жуков?Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Протягом Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом тощо.



Однак його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".



Жуков також очолив військові навчання Радянської армії із застосуванням на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) з використанням ядерної зброї. Вони відбулись 14 вересня 1954 року і мають страшні наслідки.

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