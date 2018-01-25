У Харкові посадовець вимагав хабар за приховування корупції: фото затриманого

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальник одного з підрозділів Головного Управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Посадовець, до повноважень якого входить боротьба з корупцією, вимагав від свого колеги 8 тисяч доларів США. Гроші він хотів отримати за не притягнення працівника до адміністративної відповідальності за нібито вчинене ним корупційне правопорушення.

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Правоохоронці затримали чиновника поруч з місцем з роботи під час отримання хабара.

Наразі вирішують питання про оголошення посадовцю підозри та обрання щодо нього запобіжного заходу.