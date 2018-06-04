У Харкові розбили меморіальну дошку відомому радянському воєначальнику

Інцидент стався 3 червня близько 3 години ночі на вулиці Семінарській, що у Харкові. Правоохоронці встановлюють особи невідомих, які пошкодили меморіальну дошку радянському воєначальнику Георгію Жукову на фасаді місцевої школи.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Новобаварського відділу поліції. Перевірка триває", – додали у поліції.

Зазначимо, що Георгій Жуков перебуває у списку осіб, що підпали під закон про декомунізацію.

Хто такий Георгій Жуков? Це радянський воєначальник, маршал; 3 1955 по 1957 рік був міністром оборони СРСР, відзначився чисельними наказами про розстріли червоноармійців та мародерством на окупованих територіях Німеччини. Учасник придушення Угорської революції 1956.