У Харкові розшукують 17-річну дівчину: фото
Поліція Харкова розшукує Марту Попович. 17-літня дівчина 7 березня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.
На вигляд дівчині 16-17 років, зріст 163 см, худорлявої статури, волосся довге, руде, очі карі.
Була одягнута у куртку білого кольору, різнокольорові кросівки.
При собі мала сумку бордового кольору.
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Для тих, хто володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просять повідомити її до Київського відділу поліції Харкова за телефонами: (057) 705-99-14, (093) 62-05-016, 102 або іншим доступним способом.
Джерело: 24 Канал
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