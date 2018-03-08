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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Харкові розшукують 17-річну дівчину: фото

1768 Читать новость на русском
Марта Попович
Марта Попович

Поліція Харкова розшукує Марту Попович. 17-літня дівчина 7 березня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

На вигляд дівчині 16-17 років, зріст 163 см, худорлявої статури, волосся довге, руде, очі карі.

Була одягнута у куртку білого кольору, різнокольорові кросівки.

При собі мала сумку бордового кольору.

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Для тих, хто володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просять повідомити її до Київського відділу поліції Харкова за телефонами: (057) 705-99-14, (093) 62-05-016, 102 або іншим доступним способом.

Теги: Новини України Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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