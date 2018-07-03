17:25
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
20°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Харкові рятують підлітка, в руках якого зірвалася граната

315 Читать новость на русском
У Харкові рятують підлітка, в руках якого зірвалася граната
У Харкові рятують підлітка, в руках якого зірвалася граната / news.karpaty.rocks

16-річний хлопець проживає в селі Зоря на Донеччині, він приніс додому невідомий предмет і коли почав його розбирати, той здетонував.

Місцеві жителі кажуть, що ймовірно хлопець знайшов боєприпас на вулиці.

Читайте також: У Києві затримали пасажира метро, який перевозив боєприпаси

Потерпілого доправили до найближчої лікарні в Костянтинівці, там ампутували ліву кисть, дістали осколки з грудної клітини та правого ока. А згодом відвезли до Харкова, наразі він перебуває у реанімації. Медики кажуть, що стан хворого задовільний.

Стан лівого ока не викликає занепокоєння, а ось на праве він отримує інтенсивне лікування. Надіюся, що на лівому оці у нього буде стовідсотковий зір, так як було до травми, 
– прокоментувала завідувачка офтальмологічного відділення Харківської обласної лікарні Алла Савельєва.

Нагадаємо, 22 червня рятувальники під час планового обходу виявили на столичній Лисій горі мінометну міну часів Другої світової війни.

Теги: Новини України Діти Зброя Новини Донецька Новини Харкова
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
сьогодні, 17:02 Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
Юрій Бутусов 435
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
сьогодні, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 551
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сьогодні, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 753
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сьогодні, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 1023
Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
823
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук