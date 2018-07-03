У Харкові рятують підлітка, в руках якого зірвалася граната

16-річний хлопець проживає в селі Зоря на Донеччині, він приніс додому невідомий предмет і коли почав його розбирати, той здетонував.

Місцеві жителі кажуть, що ймовірно хлопець знайшов боєприпас на вулиці.

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Потерпілого доправили до найближчої лікарні в Костянтинівці, там ампутували ліву кисть, дістали осколки з грудної клітини та правого ока. А згодом відвезли до Харкова, наразі він перебуває у реанімації. Медики кажуть, що стан хворого задовільний.

Стан лівого ока не викликає занепокоєння, а ось на праве він отримує інтенсивне лікування. Надіюся, що на лівому оці у нього буде стовідсотковий зір, так як було до травми,

– прокоментувала завідувачка офтальмологічного відділення Харківської обласної лікарні Алла Савельєва.

Нагадаємо, 22 червня рятувальники під час планового обходу виявили на столичній Лисій горі мінометну міну часів Другої світової війни.