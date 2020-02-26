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      У Харкові самогубець намагався декілька разів покінчити з життям (18+)

      -
      Чоловіка врятували від самогубства / daynews.com.ua

      Правоохоронці врятували чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством. Чоловіка госпіталізували до лікарні Харкова.

      До правоохоронців зателефонувала теща, яка повідомила, що її зять намагався покінчити життя самогубством. Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області. 

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      Він кілька разів пробував вистрілити собі в голову, а потім ножем почав різати собі руки. Поліція знайшла у ванній закривавленого чоловіка з ножем, який різав себе в області передпліччя.

      Правоохоронці застосували фізичну силу і не дозволили чоловікові вбити себе. Йому надали першу домедичну допомогу та передали медикам швидкої.

      Наразі чоловік перебуває у лікарні.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Новини Харкова Самогубство Кримінал
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