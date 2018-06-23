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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Харкові СБУ попередила теракт, який був замовлений спецслужбами Росії

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У Харкові жінка хотіла підірвати пам'ятник воїнам УПА
У Харкові жінка хотіла підірвати пам'ятник воїнам УПА / Фото прес-служби СБУ

Служба безпеки України заявляє, що попередила у Харкові терористичний акт біля пам’ятника воїнам УПА, замовлений спецслужбами Росії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ. 

Оперативники спецслужби задокументували, що для здійснення низки терористичних актів на території регіону російські куратори планували використати учасників так званої військово-політичної групи "Харьковское движение сопротивления".

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У СБУ розповіли, що з 2014 року члени групи спеціалізувались на підриві національних пам’ятників, офісів українських патріотичних організацій та особистих транспортних засобів осіб, які входять до їх складу, проведенні розвідувальної діяльності та розповсюдженні серед мешканців Харкова матеріалів антиукраїнського, сепаратистського та екстремістського змісту.

Контррозвідники СБ України встановили, що з квітня 2018 року спецслужби РФ відновили фінансування діяльності ВПГ "ХДС" для проведення на території Харкова терористичної діяльності.

Одна із учасниць групи отримала від російських кураторів завдання підірвати пам’ятник воїнам УПА за допомогою саморобного вибухового пристрою,
– розповіли у СБУ.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час закладання вибухівки під пам’ятний знак.

До того ж, у ході санкціонованих слідчих дій за місцем проживання учасниці групи правоохоронці вилучили символіку терористичних організацій "Д/ЛНР".


У Харкові жінка хотіла підірвати пам’ятник воїнам УПА
 

Теги: Новини України Новини Харкова СБУ Теракт Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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