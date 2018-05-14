У Харкові СБУ затримала торговців зброєю із зони ООС

У Харкові 14 травня Служба безпеки України затримала двох торговців, які займалися збутом зброї та боєприпасів з району проведення операції об'єднаних сил.

Про це повідомили на сайті Служби безпеки України.

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Працівниками СБУ було встановлено, що двоє мешканців Харкова продавали набої до автомата і кулемета Калашникова, бойові гранати та самозарядний карабін СКС.

Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації зловмисниками зброї представникам кримінальних кіл,

– повідомили у прес-службі.

Правоохоронці оформили затримання чоловіків під час збуту ними двох гранат Ф-1, РГД-5 та набоїв калібру 7,62 мм.



Затримання Службою безпеки України торговців зброєю в Харкові

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).