У Харкові школярка скоїла самогубство і залишила передсмертну записку

У Харкові учениця 9-го класу вистрибнула з багатоповерхівки. Від отриманих травм дівчина загинула на місці.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

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Повідомлення про подію на Салтівському шосе надійшло в поліцію 2 вересня о 19:52. Встановлено, що ввечері дівчина повинна була повернутися додому, але сказала батькам, що трохи погуляє. Через деякий час вона випала з балкона 14-го поверху.

У поліції розповіли, що дівчинка разом з двома братами 2007 та 2015 років народження виховувалася в благополучній родині. Окрім того, правоохоронці повідомляють, що у квартирі знайшли записку, у якій школярка попросила "нікого не звинувачувати".



Правоохоронці на місці трагедії встановлюють всі обставини, що могли спонукати дев'ятикласницю до самогубства.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у середу, 29 серпня, у Кам'янському на Дніпропетровщині хлопець наклав на себе руки через участь у суїцидальній грі МОМО. На житловому масиві БАМ хлопець стрибнув з даху багатоповерхівки і впав на козирок парадного входу.