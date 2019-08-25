У Харкові спалахнула масштабна пожежа на складах: фото і відео
Масштабна пожежа спалахнула 25 серпня вранці на складах у Харкові: в небо здіймається густий чорний дим. Надзвичайна ситуація виникла на вулиці Беркоса.
На місце пожежі виїхали пожежні автомобілі, повідомляє sq.com.ua.
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За попередньою інформацією, горить до 100 квадратних метрів складів. Чи постраждав хтось у пожежі – поки що невідомо.
Пожежа на складах у Харкові / Фото sq.com.ua
Пожежа на складах у Харкові
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