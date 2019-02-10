У Харкові спробували купити голос виборця: відома сума

У Харкові 65-річному чоловікові запропонували продати його голос на майбутніх президентських виборах. За фактом спроби підкупу виборця поліція відкрила кримінальне провадження.

Пенсіонер розповів, на його мобільний зателефонувала невідома жінка та поцікавилась, чи голосуватиме чоловік на виборах та чи визначився із кандидатом на посаду президента, повідомили в поліції.

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Після цього жінка запропонувала пенсіонерові 500 гривень, щоб той проголосував за певного кандидата. Для цього чоловік повинен був повідомити свої персональні дані. Проте пенсіонер відмовився від пропозиції та вимкнув телефон.

Що загрожує за підкуп виборця? Обмеження волі до 3 років або ув’язнення на той самий строк. При цьому людину позбавляють права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Які головні дати виборів президента України? На сьогодні 44 особи є офіційно зареєстрованими кандидатами у президенти, але остаточний перелік стане відомий 8 березня. Голосування за майбутнього президента відбудеться 31 березня – це буде перший тур виборів. Офіційні його результати повідомлять до 10 квітня. Якщо доведеться проводити другий тур виборів, то він відбудеться 21 квітня.