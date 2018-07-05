У Харкові стався вибух у авто гендиректора фармацевтичної компанії

У Харкові стався вибух в автомобілі Ауді. Вибухом пошкоджено задню частину авто. За попередньою інформацією вибух пролунав у автомобілі гендиректора ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я".

Як повідомляє агентств "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах вибух стався в автомобілі гендиректора ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" Олександра Доровського.

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"На ходу щось вибухнуло в задній частині автомобіля. Начебто всі живі", – повідомило джерело.

За інформацією іншого джерела, люди, що були в машині, дістали легких тілесних ушкоджень.

У поліції факт вибуху підтвердили.

05 липня 2018 року о 18-20 до чергової частини Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному секторі району під час руху вибухнув автомобіль. Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 15, ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України,

– йдеться у повідомленні поліції.