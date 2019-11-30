У Харкові стався вибух у гаражному кооперативі, 3 загиблих: фото
У харківському гаражному кооперативі "Слобода" вибухнув газовий балон, 3 людей загинули. Інцидент трапився 30 листопада на вулиці Зеленодольській.
Тіла загиблих поки перебувають під завалами, повідомляє Нацполіція. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.
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Правоохоронці попередньо встановили, що в одному з гаражів сталася пожежа. Всередині був автомобіль "ВАЗ 2108". Унаслідок пожежі вибухнув газовий балон та обрушилися бетонні перекриття.
Вже після локалізації пожежі під завалами виявили три обгорілі тіла.
Унаслідок вибуху загинули 3 людей
Вибух зруйнував також гаражі, які розташовані поруч.
Наслідки вибуху у гаражному кооперативі "Слобода"
Під завалами знайшли тіла 3 людей
Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини вибуху та намагаються встановити особи загиблих.
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