У Харкові стався вибух у гаражному кооперативі, 3 загиблих: фото

У харківському гаражному кооперативі "Слобода" вибухнув газовий балон, 3 людей загинули. Інцидент трапився 30 листопада на вулиці Зеленодольській.

Тіла загиблих поки перебувають під завалами, повідомляє Нацполіція. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

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Правоохоронці попередньо встановили, що в одному з гаражів сталася пожежа. Всередині був автомобіль "ВАЗ 2108". Унаслідок пожежі вибухнув газовий балон та обрушилися бетонні перекриття.

Вже після локалізації пожежі під завалами виявили три обгорілі тіла.



Унаслідок вибуху загинули 3 людей

Вибух зруйнував також гаражі, які розташовані поруч.



Наслідки вибуху у гаражному кооперативі "Слобода"



Під завалами знайшли тіла 3 людей

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини вибуху та намагаються встановити особи загиблих.

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