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      У Харкові стався вибух у гаражному кооперативі, 3 загиблих: фото

      917 Читать новость на русском
      У Харкові вибухнув гараж / hk.npu.gov.ua

      У харківському гаражному кооперативі "Слобода" вибухнув газовий балон, 3 людей загинули. Інцидент трапився 30 листопада на вулиці Зеленодольській.

      Тіла загиблих поки перебувають під завалами, повідомляє Нацполіція. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

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      Правоохоронці попередньо встановили, що в одному з гаражів сталася пожежа. Всередині був автомобіль "ВАЗ 2108". Унаслідок пожежі вибухнув газовий балон та обрушилися бетонні перекриття.

      Вже після локалізації пожежі під завалами виявили три обгорілі тіла.

      вибух гаражі харків жертви
      Унаслідок вибуху загинули 3 людей

      Вибух зруйнував також гаражі, які розташовані поруч.

      вибух харків жертви гаражі
      Наслідки вибуху у гаражному кооперативі "Слобода"

      харків вибух гараж жертви
      Під завалами знайшли тіла 3 людей

      Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини вибуху та намагаються встановити особи загиблих.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Поліція Вибух Новини Харкова Жертви
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