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      У Харкові створять реабілітаційний центр для ветеранів

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      У Харкові запрацює реабілітаційний центр для ветеранів / kharkivoda.gov.ua

      У 2020 році у Харкові почне працювати реабілітаційний центр для ветеранів війни. Заклад створять на базі обласного госпіталю ветеранів війни. Підготовку до проведення робіт уже розпочали.

      У закладі звільняють приміщення, де відбуватимуться будівельні роботи, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, пише пресслужба ОДА.

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      Реабілітаційний центр створюватимуть на базі обласного госпіталю ветеранів війни.

      У 2019 році було прийнято рішення про побудову тут реабілітаційного центру. Такий центр реабілітації зараз відсутній у Харківській області, і його створення дуже важливе для нашого регіону,
      – заявив Кучер.

      За його словами, уже на наступній сесії облради виділять гроші для цього. На реабілітаційний центр заплановано понад 31 мільйон гривень.

      Які роботи планують провести в госпіталі:

      • збудувати басейн (3 на 8 метрів);
      • ванну підводного тяжіння, лікувальні душі;
      • спорудити комплекс екстремальної кріотерапії;
      • відкрити соляну кімнату.

      Підготовку для проведення робіт уже розпочали. Керівництво закладу розраховує, що в перспективі він зможе надавати допомогу не лише ветеранам війни, але й людям з інвалідністю.

      Зверніть увагу! Кабінет Міністрів України визначив чіткий механізм надання добровольцям статусу учасника бойових дій. Мова йде про членів добровольчих формувань, які брали безпосередню участь у захисті України на Донбасі. Раніше добровольці подекуди навіть у судах були змушені доводити, що захищали країну на Сході.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Постраждалі Війна на Донбасі Здоров'я Новини Здоров'я Ветерани Новини Харкова Новини України Новини політики
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