У Харкові створять реабілітаційний центр для ветеранів

У 2020 році у Харкові почне працювати реабілітаційний центр для ветеранів війни. Заклад створять на базі обласного госпіталю ветеранів війни. Підготовку до проведення робіт уже розпочали.

У закладі звільняють приміщення, де відбуватимуться будівельні роботи, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, пише пресслужба ОДА.

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Реабілітаційний центр створюватимуть на базі обласного госпіталю ветеранів війни.

У 2019 році було прийнято рішення про побудову тут реабілітаційного центру. Такий центр реабілітації зараз відсутній у Харківській області, і його створення дуже важливе для нашого регіону,

– заявив Кучер.

За його словами, уже на наступній сесії облради виділять гроші для цього. На реабілітаційний центр заплановано понад 31 мільйон гривень.

Які роботи планують провести в госпіталі:

збудувати басейн (3 на 8 метрів);

ванну підводного тяжіння, лікувальні душі;

спорудити комплекс екстремальної кріотерапії;

відкрити соляну кімнату.

Підготовку для проведення робіт уже розпочали. Керівництво закладу розраховує, що в перспективі він зможе надавати допомогу не лише ветеранам війни, але й людям з інвалідністю.

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