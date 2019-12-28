У Харкові суд покарав жінку, яка брала участь у банді, що грабувала гомосексуалів: деталі справи

Неповнолітній учасник банди на сайті знайомств розміщував інформацію про те, що може надати чоловікам платні сексуальні послуги. Щойно клієнт відгукувався, той домовлявся з ним про час та місце зустрічі. Бандити приїжджали на вказану адресу. Автор оголошення заходив у помешкання гомосексуала. А його спільники в цей час чекали на сходовому майданчику.

Після надання сексуальних послуг гість вдавав, що збирається йти, відчиняв двері і в цей момент до квартири вривалися троє осіб, серед яких була жінка. Бандити відрекомендовувалися працівниками правоохоронних органів, демонструючи фальшиві посвідчення. Спочатку звинувачували господаря у вчиненні ним правопорушення, пов'язаного з розпустою неповнолітнього. Далі пропонували відкупитися. Якщо той відмовлявся, погрожували пістолетом або застосовували фізичну силу, вимагаючи зізнатися, де зберігаються гроші та інші матеріальні цінності. З награбованим майном поверталися до автомобіля і зникали з місця злочину. Потім здобич ділили між собою.

Скільки чоловіків нетрадиційної орієнтації постраждало від рук бандитів, наразі невідомо. У судовій справі, що опублікована в Єдиному державному реєстрі, висвітлено лише один епізод, участь у якому інкримінують обвинуваченій. Проти інших учасників банди, в залежності від їх вини, справи — в окремих провадженнях.

Яка доля обвинуваченої?

Після затримання їй інкримінували участь у розбої, вчиненому організованою злочинною групою. Жінці загрожувало від восьми до 15 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна. Аби пом'якшити покарання, уклала з прокурором угоду про визнання винуватості, яку затвердив суд. Своїм вироком він визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з дворічним іспитовим терміном.

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