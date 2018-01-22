У Харкові суд вп'яте відмовився розглядати справу Штепи

Нелю Штепу знову немає кому судити. Районний суд Харкова вкотре не зміг провести засідання у справі одіозної екс-мера Слов'янська. Сьогодні була п'ята спроба розглянути справу, втім суддя оголосив про самовідвід.

Справу направили на авторозподіл, щоб обрати нових суддів для розгляду. Суд у справі Штепи триває вже більше трьох років. Її звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України і створенні терористичного групування.

За цей час змінилося кілька райсудів і було кілька відводів колегій. Тим часом термін дії домашнього арешту Штепи закінчився 14 січня.

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Наразі одіозна обвинувачена збирається лягти в лікарню, а прокуратура буде намагатися повернути жінці найсуворіший запобіжний захід.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу обвинуваченій Штепі у вигляді тримання під вартою, оскільки, як ми вже зазначали раніше, альтернативних запобіжних заходів щодо злочинів, у яких обвинувачується Штепа, немає,

– розповіла начальник відділу прокуратури Харківської області Олена Кравченко.

Нагадаємо, вперше суд над екс-меркою Слов'янська розпочався у жовтні 2014 року. А 20 вересня Ленінський райсуд Харкова відпустив її із СІЗО і відправив під домашній арешт, зобов'язавши носити електронний браслет.