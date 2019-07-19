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      У Харкові та Дніпрі невідомі підірвали банкомати та вкрали гроші: фото та відео

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      У Харкові та Дніпрі невідомі підірвали банкомати, аби вкрасти гроші
      У Харкові та Дніпрі невідомі підірвали банкомати, аби вкрасти гроші / Поліція Харкова

      У двох містах України зловмисники підривали банкомати, аби забрати гроші. У Харкові порушників досі шукають, а на Дніпропетровщині їх вже затримали по гарячих слідах.

      Підриви банкоматів на Харківщині

      Два вибухи прогунали цієї ночі, 19 липня, на Харківщині близько четвертої години ранку. Вибухівку заклали всередину банкомату.

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      Невідомі підірвали банкомати на Харківщині: фото

      За схожим принципом діяли і зловмисники в Люботині. Тамтешній банкомат був вбудований у вікно місцевого Ліцею залічничного транспорту. В обох випадках обійшлось без жертв. Суму вкраденого наразі встановлюють, зловмисників розшукують.

      Дивіться відео з місця події, де підірвали банкомати

      Інцидент з підриванням банкоматів на Дніпропетровщині

      А на Дніпропетровщині правоохоронцям вдалося затримати підривачів банкоматів. Там зловмисники підірвали банкомат розміщений в магазині у Новомосковську та викрали звідти півмільйона гривень.

      Дивіться відео: як зловмисники підірвали банкомати на Дніпропетровщині

      І коли вони почали втікати із краденими грошима з області, їх затримали правоохоронці. У зловмисників вилучили кошти та засоби для підриву. Припускають, що банда із трьох осіб, може бути причетною до ще 10 підривів по Дніпропетрвощині. Загалом вкрали більше 5 мільйонів гривень. За скоєне чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Вибух Новини Дніпра Новини Харкова Пограбування Гроші
      Джерело: 24 канал
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