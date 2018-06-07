У Харкові третій день поспіль "мінують" п'ять бізнес-центрів

У середу, 7 червня, до поліції Харкова вкотре за останні три дні надійшло анонімне повідомлення про закладення вибухівки у п'ятьох бізнес-центрах.

Про це повідомляє ГУНП у Харківській області.

Читайте також: Прикордонники виявили таємний трубопровід, який вів на територію Росії

"Інформація про те, що в п’ятьох будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 7 червня близько 10:50 години. Зазначено, що заміновано приміщення бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському. Тих самих, які вже перевіряли через "замінування" 5 та 6 червня. Однак перевірка все одно буде здійснюватися скільки потрібно, бо це загроза життю людей", – зазначили правоохоронці.

В повідомлені йдеться, що на місце події для перевірки інформації виїхали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Проводиться огляд приміщень.

Наразі перевірка триває. Також, інформацію внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 про хибне повідомлення щодо загрози для людей з санкцією позбавлення волі від 2 до 6 років.