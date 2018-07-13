У Харкові триває акція на підтримку бранців Кремля: відео

У Харкові триває акція на підтримку Олега Сенцова та інших українців, які перебувають у полоні Кремля. Акція зібрала більше 250 осіб. Багато людей, які просто проходили повз, зупинялися, щоб взяти наліпку з прізвищем кінорежисера та висловити свою підтримку.

Про це у прямому ефірі розповіла журналістка 24 каналу.

Головним гаслом організаторів було те, що потрібно пам’ятати всіх бранців та звернути увагу світової спільноти на цю проблему.

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На акції був і юнак з Донецької області, його матір зараз є бранкою Кремля. Вона зараз у Донецьку, її викрали на блок-посту так званої "ДНР" чотири місяці тому. Вона була у підвалах Донецька, а зараз перебуває у СІЗО.

Їй не висувають звинувачення, хоча протягом 30 днів вони повинні це зробити або відпустити. До неї ніхто не приходить, не впускають адвоката. Нема можливості з нею спілкуватися. У нас є інформація, що там регулярно проводяться рейди у цивільних. Для чого? Найбільш ймовірна версія – вони так набирають собі людей в полон,

– сказав син полоненої бранки Сава.

Зараз акція переросла у формат відкритого мікрофону: люди можуть підходити та висловлювати свою підтримку політв’язням.

Нагадаємо, на початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.



13 липня мати Олега Сенцова Людмила попросила президента Росії Володимира Путіна помилувати сина.