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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Харкові у двох храмах порушили карантин на Великдень

      - Читать новость на русском
      Ситуація у храмах Харкова / 24 канал

      В Харкові великодні ніч та ранок пройшли дуже спокійно. У поліції говорять всього про 2 порушення.

      У 2-х храмах люди не дотрималися правил карантину та зібралися на освячення великодніх кошиків приблизно по 40 людей. Правоохоронці, які чергують біля храмів, швидко розвели людей на необхідну дистанцію, нагадали людям про карантин та маски. Журналісти 24 каналу відвідали 4 харківські храми ПЦУ та УПЦ.

      Читайте також Скільки порушень карантину було на Великдень: відповідь поліції

      За словами кореспондентки, людей на подвір'ях церков дуже мало. З 9 ранку натовпів не було, приходять поодинокі люди, родини з великодніми кошиками, а так званий черговий священник виходить до кожного з них.

      Освячення пасочок та всієї поживи відбулося онлайн. Але сьогодні з 9 ранку храм вже відкритий. Дотримуючися правил карантину, в храмі перебуває один требний священник. Проводимо освячення пасочок. Люди потихеньку приходять – по 2 людини,
      – розповів священник ПЦУ Геннадій Рохманійко.

      За словами деяких харків'ян, які все ж прийшли з кошиками, вони вирішили зробити це пізніше, аби уникнути можливого скупчення людей.

      "Ми взагалі думали просто біля церкви постояти і не заходити. Подивилися – нікого немає, вирішили прийти", – пояснив вірянин Віктор.

      Дивіться відео: як пройшли великодні богослужіння у Львові та Харкові

      Що відомо про порушення карантину на Великдень в Україні

      • Поліція зафіксувала 19 порушень під час богослужінь.
      • Поліцейські склали три адміністративні протоколи у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях та розпочали одне кримінальне провадження.

      Важливість карантину
      Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

      як відбувалися великодні богослужіння в інших містах україни 
      Автор: Катерина Козачинська, Анна Черненко
      Теги: Великдень Новини України Поліція Новини Харкова
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