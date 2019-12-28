У Харкові в будинок ОДА кинули коктейль Молотова

Підпалили вхідні двері в будівлю Харківської обласної державної адміністрації. Інцидент трапився у ніч на 28 грудня. Наразі відомо, що постраждалих немає, а зловмисника вже затримали.

У центрі Харкова горіли вхідні двері до будівлі Харківської обласної державної адміністрації. Про це розповіли у місцевому телеграм-каналі "Харків 1654".

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Канал опублікував відео з місця пожежі, на якому видно, як горять двері ОДА:

Очевидці розповіли, що "начебто хтось кинув пляшку із запальною сумішшю". Причому вогонь загасили ще до прибуття пожежників.

Також оприлюднено фото з місця пожежі:

Відомо, що зловмисника затримали, та наразі його мотиви не відомі.

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