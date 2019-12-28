03:20
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 27 грудня
      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
      Вєсті.UA
      20:14, 27 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      У Харкові в будинок ОДА кинули коктейль Молотова

      1 Читать новость на русском
      У Харкові підпалили двері будівлі ОДА / Телеграм-канал "Харків 1654"

      Підпалили вхідні двері в будівлю Харківської обласної державної адміністрації. Інцидент трапився у ніч на 28 грудня. Наразі відомо, що постраждалих немає, а зловмисника вже затримали.

      У центрі Харкова горіли вхідні двері до будівлі Харківської обласної державної адміністрації. Про це розповіли у місцевому телеграм-каналі "Харків 1654".

      Читайте також: Пожежа в коледжі Одеси: серед загиблих упізнали директора інституту НАН України

      Канал опублікував відео з місця пожежі, на якому видно, як горять двері ОДА:

      Очевидці розповіли, що "начебто хтось кинув пляшку із запальною сумішшю". Причому вогонь загасили ще до прибуття пожежників.

      Також оприлюднено фото з місця пожежі:

       

       

      Відомо, що зловмисника затримали, та наразі його мотиви не відомі.

      Читайте також: Могилу росіянина Децла знайшли підпаленою: назвали ймовірну причину

      Зеленський звільнив Грицака з військової служби
      27 грудня
      3375
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Харкова Пожежа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:00 Криворукие миньоны Путина
      Іван Яковина 245
      27 грудня , 22:30 Головні новини 27 грудня: "Газпром" виплатив Україні 3 мільярди боргу та авіакатастрофа в Алмати
      Лія Бонавська 641
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      227
      27 грудня , 21:22 Скільки коштуватиме новорічний стіл 2020
      Катерина Степанова 687
      27 грудня , 21:05 Бізнес в Україні 2019: як минув рік для ключових гравців на ринку технологій
      Ірина Полицька 479
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук