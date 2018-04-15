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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Харкові в небо вилетіли понад 2 тисячі кажанів

768 Читать новость на русском
Кажан
Кажан / Фото з відкритих джерел

Приблизно 2 500 кажанів випустили на волю з Харківського реабілітаційного центру. Сюди з усієї країни звозять травмованих тварин, або тих, які не заснули. Вони вдало перезимували в Центрі реабілітації та 14 квітня вилетіли на природу.

Про це повідомляє ТСН.

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У центрі взимку літаючі миші сплять у спеціальних мішечках, у холодильниках. Їх витягують всього раз на кілька тижнів, для того, щоб погодувати. А навесні, коли потепліє, кажанів відпускають у дику природу.

Це можуть зробити усі охочі. Єдине, при собі просять мати рукавиці, аби тварина не подряпала.

У нас в цьому році рекордна кулькість рукокрилих на реабілітації. Є також декілька видів надзвичайно рідкісних для нашого регіону. Це лісовий нетопи, він дуже маленького розміру, приїхав до нас з Одеської області,
– розповіла лікар, член Центру реабілітації кажанів Анастасія Даманська.

Теги: Новини України Новини Харкова Екологія світ тварин благочинність
Джерело: 24 Канал
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