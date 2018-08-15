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У Харкові від ботулізму помер чоловік

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У Харкові чоловік помер від ботулізму
У Харкові чоловік помер від ботулізму / Фото з відкритих джерел

У Харкові в обласній інфекційній лікарні помер чоловік, у якого виявили ботулізм, а його дружина перебуває у реанімації.

Про це повідомили у прес-службі Харківської ОДА, передає УНІАН.

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Зазначається, що госпіталізованим чоловіку і дружині, медики ввели сиворотку проти ботулізму. Незважаючи на це сьогодні, 15 серпня, чоловік помер у лікарні, а його дружина з аналогічним діагнозом досі залишається в реанімації у тяжкому стані.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області повідомили, що вчора, 14 серпня, постраждалі були госпіталізовані до реанімаційного відділення обласної клінічної інфекційної лікарні.

Як вдалося з’ясувати медикам, захворювання пов’язано із споживанням риби (лящ).

Наразі, для встановлення походження небезпечного продукту Держпродспоживслужба в Харківській області розпочала розслідування.

Що таке ботулізм?Це хвороба, яка виникає через отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Новини України Жертви Інфекція Медицина Ботулізм Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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