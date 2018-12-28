20:07
28 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий "рівень" російської пропаганди. Навальний і чемпіон інтернетоборців
      Вєсті Кремля
      23:38, 27 грудня
      Вєсті.UA: Історія незламного фіскала. Вибори та подарунки
      Вєсті.UA
      19:40, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      У Харкові від грипу померло немовля

      431 Читать новость на русском
      У Харкові померло немовля від грипу
      У Харкові померло немовля від грипу / vynohradivnews.in.ua

      На поточному тижні в Харківській області від грипу померло немовля.

      Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

      Читайте також: Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці

      Летальний випадок від грипу стався на Сахновщині у дитини, якій було менше року. Діагноз "грип" був лабораторно підтверджений.

       
      Грип – симптоми
      • лихоманка;
      • головний біль;
      • ломота у м’язах і суглобах;
      • загальна слабкість;
      • втрата апетиту;
      • можливо, нудота;
      • кашель, що може тривати понад два тижнів;
      • висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів.

      Видання Depo з посиланням на ОДА повідомляє, що дитина захворіла 6 грудня, до медиків родина не зверталася. За словами лікарів, сім'я асоціальна, мати зловживає алкоголем.

      Грип симптоми
      Симптоми грипу: якщо стан хворого погіршується – викликайте швидку!

      Нагадаємо, 13 грудня від грипу померла 9-річна дівчинка з Харківської області. Батьки дитини звернулися по допомогу до медиків надто пізно і лікарям не вдалося її врятувати.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Грип в Україні Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Підсумки політичного 2018 року: хто пішов, хто ні й кому було варто
      сьогодні , 19:14 Підсумки політичного 2018 року: хто пішов, хто ні й кому було варто
      Артем Овдієнко 44
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      20 грудня , 10:00 Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      17876
      Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
      сьогодні , 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
      Марта Вересюк 84
      "Мамі довго не казав, що воюю": 17-річний боєць з Майдану пішов на фронт
      сьогодні , 18:05 "Мамі довго не казав, що воюю": 17-річний боєць з Майдану пішов на фронт
      Катерина Петренко 569
      5 потужних природних антибіотиків
      4 жовтня 2016 , 10:58 12
      Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
       23 жовтня 2016 , 17:08
      Як вивести нікотин з організму: основні правила
       6 червня , 08:29
      Як організм людини реагує на стрес: основні реакції
       21 травня , 10:33
      Бути щепленню чи ні: в Україні кількість хворих на кір цьогоріч може стати рекордною
       8 листопада , 22:10
      Як одеські клоуни лікують важкохворих дітей сміхотерапією
       19 березня , 10:48
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук