У Харкові від грипу померло немовля

На поточному тижні в Харківській області від грипу померло немовля.

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

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Летальний випадок від грипу стався на Сахновщині у дитини, якій було менше року. Діагноз "грип" був лабораторно підтверджений.

Грип – симптоми • лихоманка;

• головний біль;

• ломота у м’язах і суглобах;

• загальна слабкість;

• втрата апетиту;

• можливо, нудота;

• кашель, що може тривати понад два тижнів; • висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів.

Видання Depo з посиланням на ОДА повідомляє, що дитина захворіла 6 грудня, до медиків родина не зверталася. За словами лікарів, сім'я асоціальна, мати зловживає алкоголем.



Симптоми грипу: якщо стан хворого погіршується – викликайте швидку!

Нагадаємо, 13 грудня від грипу померла 9-річна дівчинка з Харківської області. Батьки дитини звернулися по допомогу до медиків надто пізно і лікарям не вдалося її врятувати.

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