У Харкові від грипу померло немовля
На поточному тижні в Харківській області від грипу померло немовля.
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.
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Летальний випадок від грипу стався на Сахновщині у дитини, якій було менше року. Діагноз "грип" був лабораторно підтверджений.
• головний біль;
• ломота у м’язах і суглобах;
• загальна слабкість;
• втрата апетиту;
• можливо, нудота;
• кашель, що може тривати понад два тижнів;
Видання Depo з посиланням на ОДА повідомляє, що дитина захворіла 6 грудня, до медиків родина не зверталася. За словами лікарів, сім'я асоціальна, мати зловживає алкоголем.
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Нагадаємо, 13 грудня від грипу померла 9-річна дівчинка з Харківської області. Батьки дитини звернулися по допомогу до медиків надто пізно і лікарям не вдалося її врятувати.
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