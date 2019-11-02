У Харкові відбулася унікальна прем'єра балету на воді: вражаючі фото

Так "Лебедине озеро" ще не танцював ніхто. У Харкові відбулася прем'єра унікального балету. Замість сцени – реальна вода, басейн на 140 квадратних метрів, мокрі пуанти, багатогодинні репетиції по щиколотку у воді і найдорожча постановка за всю історію Харківського оперного театру.

На сцені майже 5 тонн води, а кожне па продовжує хвиля бризок. Балет "Лебедине озеро" уперше в Україні поставили на воді.

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Французький балетмейстер Йохан Нус наголосив, що балерини у воді мають відчути себе лебедями. Ні в якому разі не рибами, а саме лебедями. Водний експеримент із балетом до цього втілили у Китаї. Там постановку зробили на березі озера. Тут же саме озеро – стало сценою. Нічого подібного в Україні ще ніхто не робив.



Нічого подібного в Україні ще ніхто не робив

Балерини у воді по щиколотку. Репетирували навіть босоніж, бо пуанти як губка вбирають воду.

Тканина у воді поводить себе дуже незвично. Тому це великий експеримент і потребує 200% впевненості, аби це виглядало гідно та гарно,

заявила солістка балету СхідOPERA Олена Шевцова.

Вода на сцені – у двох актах із чотирьох. Озеро з'являється за півтори хвилини в антракті. Є навіть водоспад – зі стелі теж ллється вода, на яку проєктують зображення. Усі технології тримають у таємниці. Але те, що вода справжня – сумнівів немає.



Балерини два з чотирьох актів танцювали у воді

Готували надскладне шоу кілька тижнів. Балерини порівнюють па у воді з виступами на кризі – так само слизько. Усі відточені на суходолі рухи доводиться напрацьовувати заново.

Нам наливають теплу воду – це приємно! Але ти отримуєш таке розслаблення у стопах, що навіть не розумієш, де твої м'язи,

– зізналася заслужена артистка балету Ірина Ханджевська.

Вода змусила попрацювати і балетмейстера, і костюмерів. Зрештою, глядачі залишилися задоволені. На всі 4 прем'єрні дні білети розкупили за лічені дні.

Перший в Україні балет на воді