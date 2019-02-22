У Харкові відбулись масштабні навчання для поліції: яскраві фото та відео

У Харкові відбулися навчання для курсантів та правоохоронців щодо вирішення будь-яких провокацій на президентських виборах.

За досвідом попередніх виборів серед топ-порушень є підкупи, локальні конфлікти виборців і зіпсовані бюлетені. На навчанні правоохоронці відпрацьовували усе, навіть вчились знешкоджувати бомби.

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Поліція працюватиме за Скандинавською моделлю. Тобто не тільки силою, а й перемовинами намагатимуться вгамувати можливих порушників.



Навчання для поліції у Харкові



Правоохоронці вчились правильно реагувати на провокації

У Харківській області запланована робота 14 окружних виборчих комісій. Після точного затвердження списку, правоохоронці оглянуть кожен об'єкт, щоб знати, як діяти саме на ньому.



Практичне завдання знешкодження бомби

"Я надіюсь, що не менше 18-19 тисяч осіб буде забезпечувати охорону громадського порядку під час голосування. Це ще без резерву – працівників, які будуть виїжджати на виконання окремих завдань", – пояснив начальник поліції Харківської області Олег Бех



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