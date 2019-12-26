У Харкові відбувається судове засідання щодо теракту 2015 року

У Харкові відбувається засідання суду у справі трьох обвинувачених у підриві міни біля Палацу Спорту. На засідання прийшли рідні загиблих і потерпілі, а також місцеві активісти.

Про це повідомила журналістка 24 каналу. Вона зазначила, що люди обурені через чутки про те, що прізвища цих трьох потрапили до переліку осіб, яких готують до масштабного обміну.

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Адвокат постраждалих наполягає: обмін буде незаконним, тому що підозрювані звинувачуються за статтею про тероризм.

Обвинувачувані не коментують, чи є вони в списках і чи їм щось відомо. Сьогодні вперше двоє з трьох почали давати покази. Заявили, що вважають себе невинними. І навіть намагалися подати клопотання з доказами, які, на їх думку, спростовують, що телефонний дзвінок, який підірвав міну. був зроблений ними.

Прокуратура спростовує це і запевняє, що докази беззаперечні.

Що відомо про теракт у Харкові?Терористичний акт, що був здійснений під час мирної ходи у Харкові 22 лютого 2015 року. Активісти пройшли лише 100 метрів, як спрацював вибуховий пристрій.



Вніслідок теракту загинули четверо людей, серед яких були полковник міліції Вадим Рибальченко, 15-річний активіст Данило Дідік, 18-річний студент Микола Мельничук та активіст Євромайдану Ігор Толмачов.