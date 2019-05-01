У Харкові відбувся бій тюльпанами між прихильниками 1 травня і учасниками акції з декомунізації

У Харкові 1 травня відбулося дві акції. Одна група людей організували ходу-святкування 1 травня. Інша група влаштувала акцію "поховання" комунізму, учасники принесли траурні вінки до пам'ятника Першій майовці.

Захід святкування 1 травня зібрав приблизно півсотні людей пенсійного віку: прибічників соціалістів і низки профспілок.

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Частина з них брали участь в акціях Антимайдану в Харкові кілька років тому. Вони з гаслом "Мир. Труд. Май" рушили від площі Конституції до місця, де в 1891 році відбулося перше комуністичне зібрання.

Проте очолили ходу патріотично налаштовані харків'яни, які скандували "Слава Україні". Вони несли плакат "Поховання комунізму". Під час руху колони учасники акцій обмежилися тільки словесними перепалками. А вже під пам'ятником Майовці в хід пішла зеленка. Невідомі облили з пляшки кількох прибічників 1 травня.

Серйозних порушень порядку не було. Проте були курйозні моменти: під спів радянсько-піонерських пісень почалася війна квітів. Табори почали кидатися одне в одного тюльпанами.

Сьогодні вкотре 1 травня проросійські сили в Харкові виходять на мітинг. Ми прийшли його моніторити на наявність забороненої комуністичної символіки. І провести перформанс "похорону" комунізму на початку маршу,

– розповів активіст Вадим Позняков.



У Харкові 1 травня відбулось одразу дві акції



На противагу прихильникам 1 травня інші учасники акції протестували проти комунізму



Вони віднесли плакат "Поховання комунізму" до пам'ятника Першій майовці



Акції спочатку пройшли спокійно, однак потім кількох прихильників 1 травня облили зеленкою



Під спів радянсько-піонерських пісень почалася війна квітів.



Серйозних порушень не було

Відео: у Харкові принесли траурні вінки до пам'ятника Першій майовці

Відео: коментар учасника акції проти 1 травня

Що таке закон про декомунізацію і до чого він тут?9 квітня 2015 року Верховна Рада України підтримала внесений Кабінетом міністрів законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборонила їх пропаганду і символіку.



Однією з головних позицій закону є визнання комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні злочинним і таким, що проводив політику державного терору. Відповідно до закону, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та їх символіки "визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та забороняється".