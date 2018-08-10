У Харкові віддали під суд директорку центру соцслужб через смерть 3-річної дитини

У Харкові суд призначив чиновниці соцзахисту за недбалість, через яку загинув трирічний хлопчик, три роки ув'язнення. Однак від фактичного відбування покарання її звільнили.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Читайте також: У дітей, яких мати хотіла продати для жебракування, знайшли давні тілесні ушкодження

"За інформацією керівника місцевої прокуратури Олександра Фільчакова, на початку вересня 2017 року до центру звернувся громадянин із заявою щодо вилучення з родини його сестри двох малолітніх дітей 6 та 3 років. Чоловік розповів, що батько родини систематично б'є дітей", – йдеться у повідомлені.

За словами Фільчакова, перевірку директорка центру організувала лише "на папері". Помешкання проблемної родини фахівці не відвідували. Матір малюків, інформацію про насилля в сім'ї заперечила.

А вже наприкінці того ж місяця 3-річного хлопчика з цієї родини швидка доправила до лікарні, де від чисельних травм та фізичного виснаження дитина померла. Як з'ясувалося, загиблого малюка та його старшого брата систематично бив батько. При цьому все відбувалося у присутності матері, однак вона навіть не намагалася зупинити знущання,

– зазначили правоохоронці.

Після чергового побиття у серпні 2017 року у 3-річного хлопчика була переламана нога. А за кілька днів батько зламав сину ще і ребра, дитина перестала ходити. Та, замість того, щоб відвезти малюка у лікарню, батько продовжував катувати дитину. Як наслідок, у хлопчика виникла ще й тяжка черепно-мозкова травма. Увесь цей час дитина страждала від фізичного болю та тривалий час нічого не їла, потім – впала у кому.

Навіть після цього батьки не зверталися до лікарів. Швидку медичну допомогу викликала знайома матері, яка прийшла у гості. Однак врятувати хлопчика не вдалося.