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      У Харкові відкрили перший в Україні кол-центр STOP COVID-19: відео

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      У Харкові відкрили перший в Україні волонтерський кол-центр, де відповідатимуть на питання про коронавірус. Гаряча лінія буде цілодобовою. На які питання за 2 тестові дні вже відповіли оператори – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Оператори Центру допомоги STOP COVID-19 відзначили, що наразі ще було небагато телефонних дзвінків. Ті, хто телефонували, ставили типові питання про характерні симптоми коронавірусу, а також, як діяти у випадку підвищення температури.

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      Операторка Аліна Шинкарьова розповіла, що декілька разів запитували, що робити, якщо температура становить 37 градусів.

      Оператори дають інформацію про симптоми, правила поведінки на карантині, кількість хворих. Інформацію вони отримують тільки з надійних джерел. Якщо не можуть одразу надати відповідь, то перетелефоновують абонентом згодом. Також вони надають телефони лікарів і психологів, які безкоштовно консультують в онлайн-режимі.


      Офіс Центру допомоги STOP COVID-19 / Скріншот з відео

      Відкрили кол-центр харківські волонтери за підтримки бізнесу. Останній надав потужну лінію зв'язку, яка витримає навіть навалу дзвінків.

      На телефоні у нас зараз 20 ліній, які працюють на вхід. Є у нас майже 100 волонтерів, які згодні працювати 24 на 7. Тобто, ми вважаємо, що в 5 змін зможуть працювати всі,
      – зазначив ініціатор створення контакт-центру Андрій Шейнін.

      Оператори приймають заявки й на благодійну допомогу самотнім людям чи мешканцям віддалених сіл Харківщини. Їх виконуватимуть волонтери і органи соціальних служб

      Було питання про необхідність надання якоїсь волонтерської допомоги,
      – розповіла операторка кол-центру Лідія Зикунова.

      Відтак, волонтерський контакт-центр має розвантажити державні гарячі лінії, і навіть може стати службою підтримки.


      Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Харкова
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