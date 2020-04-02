У Харкові відкрили перший в Україні кол-центр STOP COVID-19: відео
У Харкові відкрили перший в Україні волонтерський кол-центр, де відповідатимуть на питання про коронавірус. Гаряча лінія буде цілодобовою. На які питання за 2 тестові дні вже відповіли оператори – читайте в матеріалі 24 каналу.
Оператори Центру допомоги STOP COVID-19 відзначили, що наразі ще було небагато телефонних дзвінків. Ті, хто телефонували, ставили типові питання про характерні симптоми коронавірусу, а також, як діяти у випадку підвищення температури.
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Операторка Аліна Шинкарьова розповіла, що декілька разів запитували, що робити, якщо температура становить 37 градусів.
Оператори дають інформацію про симптоми, правила поведінки на карантині, кількість хворих. Інформацію вони отримують тільки з надійних джерел. Якщо не можуть одразу надати відповідь, то перетелефоновують абонентом згодом. Також вони надають телефони лікарів і психологів, які безкоштовно консультують в онлайн-режимі.
Офіс Центру допомоги STOP COVID-19 / Скріншот з відео
Відкрили кол-центр харківські волонтери за підтримки бізнесу. Останній надав потужну лінію зв'язку, яка витримає навіть навалу дзвінків.
На телефоні у нас зараз 20 ліній, які працюють на вхід. Є у нас майже 100 волонтерів, які згодні працювати 24 на 7. Тобто, ми вважаємо, що в 5 змін зможуть працювати всі,
– зазначив ініціатор створення контакт-центру Андрій Шейнін.
Оператори приймають заявки й на благодійну допомогу самотнім людям чи мешканцям віддалених сіл Харківщини. Їх виконуватимуть волонтери і органи соціальних служб
Було питання про необхідність надання якоїсь волонтерської допомоги,
– розповіла операторка кол-центру Лідія Зикунова.
Відтак, волонтерський контакт-центр має розвантажити державні гарячі лінії, і навіть може стати службою підтримки.
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