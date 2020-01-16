У Харкові відкриють перший інклюзивний хаб: чому це важливо і як долучитися

У Харкові громадські діячі планують відкрити простір для людей з інвалідністю, сиріт та випускників інтернатів. Це буде перший в Україні відкритий майданчик для вразливої групи населення. У першу чергу орієнтований на соціалізацію таких людей.

Коротко про хаб

Проєктом опікується громадська організація "Еммаус", яка вже відкрила п'ять адаптаційних квартир для вразливої молоді.

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"Ми хочемо створити місце, де люди з інвалідністю будуть відчувати, що їх приймають такими, які вони є. З появою цього хабу ми зможемо запропонувати цілісні унікальні програми для молоді з інвалідністю та випускників інтернатів, адже жодна державна інституція в Харкові їх не проводить", – розповіла виконавча директорка ГО "Еммаус" Анастасія Золотова.

Ситуація з інтернатами в Україні

В Україні в інтернатах перебуває 100 тисяч дітей. Багато хто змалку. Мало хто замислюється, що відбувається з ними після випуску з інтернатів і де вони опиняються далі. Після 18 років, а в деяких випадках – після 21 року – молодих людей з інвалідністю з будинків-інтернатів переводять у психіатричні будинки та будинки-інтернати для людей похилого віку. У гіршому випадку вони потрапляють прямісінько на вулицю, де без базових навиків їм важко вижити.

Перебуваючи у цих закладах протягом усього життя, вони приречені на повну ізоляцію і не можуть посісти місце в суспільстві як повноправні громадяни, з освітою, роботою та правом на самовизначення. Саме про це розповідають організатори проєкту.

Хаб потрібен, щоб у нас було місце для зустрічей. Простір, де ми зможемо втілювати наші творчі проєкти, проходити курси, розвиватися та допомагати одне одному. Зараз ми не маємо місця, щоб проводити час разом, навчатися та ділитися досвідом,

– наголосила учасниця адаптаційного центру "Летючий дім", дослідниця в ГО "Еммаус" Олена Куц.

Вихованці хабу

Що необхідно зараз для облаштування хабу?

ГО "Еммаус" поки що не є повноправною власницею приміщення, тому взимку хаб працює в тестовому режимі, коли ж вийде зібрати повну його вартість, відбудеться офіційне відкриття.

З необхідних 550 000 гривень вже зібрали 130 000.

"Є велика кількість дітей з інвалідністю, які не мають доступу до базових речей. У першу чергу — вони позбавлені соціалізації. Такій вразливій молоді дуже потрібне місце, де вони зможуть розвивати свої soft skills та навчатися простим речам, наприклад – готувати для себе", – зазначила Ольга Малиш, директорка агенції Friends of brands, координаторка краудфандингової кампанії "Зроби мені хаб".

Тому наша агенція вирішила взяти участь в організації краудфандингової кампанії. Ми зняли ролики з саундтреком "Зроби мені хіп-хоп", який надав гурт ТНМК, та вклали у них простий меседж. "Зроби мені хаб" – це прохання від тих, хто дійсно потребує цього простору,

– пояснила Ольга Малиш.

Дивіться відео краудфандингової кампанії "Зроби мені хаб":

Турбота про вразливих співгромадян є справою спільноти. Кожен може зробити свій невеликий внесок у появу місця, де молодь з інвалідністю та сироти знайдуть справжніх друзів та наставників. Таке оточення допоможе їм розкрити власний потенціал, навчитися будувати плани на майбутнє, а головне — соціалізуватися.

Щоб долучитися до збору коштів – натискай тут.