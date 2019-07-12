У Харкові відновили пам’ятник Жукову: Інститут нацпам’яті звернувся до поліції і прокуратури

В Інституті нацпам’яті просять порушити кримінальне провадження через це і притягнути винних до відповідальності. Окрім того, монумент просять демонтувати.

У зверненні, опублікованому на сайті Інституту національної пам’яті мовиться про те, що ініціатором відновлення погруддя став міський голова Харкова і третій номер у списку "Опозиційного блоку" на виборах до Ради Геннадій Кернес.

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В установі нагадують, що, згідно з законом про засудження комунізму і нацизму, комуністичною символікою є зокрема й пам’ятники, присвячені людям, які обіймали керівні посади в комуністичній партії за часів СРСР.

Так, Інститут нацпам’яті розпізнає пам’ятник Жукову як символ тоталітарного режиму.

З огляду на це, встановлення пам’ятника, присвяченого радянському маршалу Георгію Жукову у Харкові, є таким, що прямо порушує чинне законодавство України,

– наголошують у заяві.

Там також вказано, що винуватцям повторного встановлення погруддя загрожує від 5 до 10 років за ґратами.

Чому пам’ятник маршалу Жукову демонтували, а потім відновили? За законом про декомунізацію пам’ятник Жукову повинен бути демонтований. Тому 2 червня його знесли під час акції протесту біля Палацу спорту, де проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам". 10 липня мер Харкова Геннадій Кернес відновив пам’ятник Жукову.

Хто такий маршал Жуков?Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Протягом Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом тощо.



Однак його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".



Жуков також очолив військові навчання Радянської армії із застосуванням на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) з використанням ядерної зброї. Вони відбулись 14 вересня 1954 року і мають страшні наслідки.

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