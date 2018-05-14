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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Харкові відомого адвоката звинувачують в розбещенні дитини: деталі справи

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Батьки 5-річного хлопчика звернулися до поліції із заявою про те, що їхнього сина скривдили в басейні. Сам адвокат і він же екс-прокурор свою провину категорично відкидає. Тож у всьому розбирається поліція.

17 березня 2018 року в родині Янкових не забудуть ніколи. 5-річний хлопчик вийшов із душової басейну напівсонним і переляканим.

Він вийшов, а я кажу йому: ти чому плавки зняв? А він мені відповідає: дядько хороший. Я ж не розуміла, до чого тут дядько,
– розповіла мати потерпілого хлопчика Тетяна Янкова. 

Єдине, що хлопчик розповів мамі, це те, що його образив незнайомець. Вже вдома бабусі малюк сказав, що ж робив із ним "дядя".

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"Коли він зняв труси, то почав гратися його статевими органами і почав щипати за живіт. І коли внук кричав, він говорив: якщо ти будеш кричати, я тебе приріжу", – згадувала бабуся потерпілого хлопчика Катерина Янкова.

Батьки звернулися в поліцію того ж дня. Хлопчика відправили до лікаря, але огляд, наголошує мати, був проведений не ретельно. Камери відеоспостереження в басейні зняли, як дитина виходить із душової. Видно на них і чоловіка, якого батьки називають кривдником. За словами працівників, той часто приходить плавати.

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Чоловік  працював прокурором і зараз є відомим харківським адвокатом. На камеру коментувати ситуацію відмовився, свою ж провину категорично заперечує. Тим часом, мама хлопчика наголошує, на неї вже намагались тиснути. 

Написали, що мене викликають у Службу у справах дітей в Немишлянському районі. Сказали, що те, що він обіцяв, він починає виконувати, так як він хоче позбавити мене батьківських прав, за те, що я недолуга мати,
– пожалілась мати потерпілого хлопчика. 

У поліції за цим фактом відкрили кримніальне провадження за статтею "розбещення малолітньої дитини". Пройшло вже майже 2 місяці, і наразі продовжується досудове розслідування.

"За ухвалами суду призначено кілька експертиз, у тому числі психологічну, оскільки дитина ще досить маленька", – наголосила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик. 

Лише після експертиз слідчі вирішать, чи є підстави вручати адвокату підозру у злочині, а хлопчика та його родину визнавати постраждалою стороною. За розбещення малолітньої дитини закон передбачає до 8 років позбавлення волі. 

Теги: Новини України Новини Харкова Скандал
Джерело: 24 Канал
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