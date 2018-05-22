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Отруєння у школі Харкова: всіх дітей виписали з лікарні

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У Харкові виписали з лікарні всіх дітей, які постраждали від розпилення невідомої речовини
У Харкові виписали з лікарні всіх дітей, які постраждали від розпилення невідомої речовини / Фото з відкритих джерел

Голова Харківської ОДА Юлія Світлична розповіла, що усіх учнів школи № 3, де у вівторок, 22 травня, розпилили балончик з невідомою речовиною, виписали з лікарні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Усі діти вже перебувають дома. Жодних загроз немає. Ще декілька днів діти будуть перебуватимуть під контролем медиків, будуть проведені лікувальні та реабілітаційні процедури, 
– заявила Світлична.

Вона додала, що від 23 травня навчання у школі відновиться.

Нагадаємо, 22 травня у харківській школі №3 невідомі розпилили, ймовірно, перцевий спрей. У результаті всіх дітей навчального закладу евакуювали, натомість до лікарні потрапили 35 осіб, 6 із яких перебувають у палаті інтенсивної терапії.

У харківській прокуратурі розпилення газу у місцевій школі №3 розглядають як хуліганство, натомість версії теракту, чи диверсії правоохоронці відкидають, щоправда надалі кваліфікацію події можуть змінити.
 

Теги: Новини України отруєння Новини Харкова Діти Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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