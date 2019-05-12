15:01
12 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ МАТЕРІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка
      Вєсті.UA
      18:39, 11 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ МАТЕРІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У Харкові вирішили знести намет волонтерів: там влаштували протест

      396 Читать новость на русском
      Протест у Харкові проти знесення намету волонтерів, які збирають гроші для армії
      Протест у Харкові проти знесення намету волонтерів, які збирають гроші для армії / Facebook-сторінка Андрія Бойка

      Департамент територіального контролю Харківської міськради передав припис із вимогою знести волонтерський намет "Все для перемоги" на головному майдані міста. Це мають зробити представники проукраїнських громадських організацій, що відповідають за роботу цього намету.

      Міський голова Харкова Геннадій Кернес 8 травня звернувся до городян з проханням підтримати електронні петиції про демонтаж волонтерського намету на площі Свободи та повернення проспекту імені радянського маршала Георгія Жукова. Після такої заяви Кернеса місцеві активісти звернулися до СБУ з вимогою відкрити кримінальне провадження проти мера Харкова за пропаганду комуністичного режиму.

      Читайте також: Бажання Кернеса повернути ім’я Жукова проспекту в Харкові є незаконним

      Припис за підписом начальника інспекції з паркування Гаркушина вимагає добровільно у триденний строк (до 14 травня) прибрати "самовільно встановлений намет".

      У Харківській міськраді вважають, що конструкція встановлена на землі комунальної власності без дозвільних документів. Намет нібито перешкоджає дорожньому рухові та псує благоустрій. А це є порушенням норм закону "Про благоустрій" та "Про дорожній рух".

      У випадку невиконання вимог припису у встановлений строк, самовільно (незаконно) встановлений об'єкт... буде демонтовано на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради,
      – наголошується у документі.

      Активісти встановили поблизу намету посилене чергування, а 12 травня влаштували протест проти його знесення. Городяни збирають підписи під зверненням до міської влади з вимогою не зносити намет. Близько 600 учасників мітингу рушили ходою від майдану Свободи до будівлі Харківської мерії.

       

      blog_ava
      Інавгурацію Зеленського запропонували провести на "Олімпійському"
      сьогодні
      4957
      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Геннадій Кернес Волонтери Протести Пікет Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українські політики привітали своїх матерів: зворушливі слова і фото
      сьогодні , 13:07 Українські політики привітали своїх матерів: зворушливі слова і фото
      483
      Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      сьогодні , 12:00 Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      Світові Медіа 936
      Головні новини 11 травня: скасований візит адвоката Трампа і відповідь Мінкульту щодо УПЦ КП
      сьогодні , 09:01 Головні новини 11 травня: скасований візит адвоката Трампа і відповідь Мінкульту щодо УПЦ КП
      3165
      ВВП России катится вниз – быстро и уверенно
      сьогодні , 08:51 ВВП России катится вниз – быстро и уверенно
      Злой Одессит 2489
      В "ЛНР" жизнь снова "налаживается"
      11 травня , 22:03 В "ЛНР" жизнь снова "налаживается"
      Ольга Черненко 3865
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук