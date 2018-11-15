У Харкові військова "швидка" зіткнулася з легковиком: є постраждалі

У четвер, 15 листопада, у Харкові сталася аварія за участю військового автомобіля швидкої медичної допомоги "Богдан-2251" і легковика "ВАЗ-2104". Автівки зіткнулись на перехресті проспекту Московського і бульвару Богдана Хмельницького.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

В ДТП є постраждалі. Так, до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості потрапили 38-річний водій легковика, його 36-річна дружина і 7-річна дитина.

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На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини аварії. Слідчий вирішує питання про відкриття кримінального провадження.



ДТП у Харкові за участю військової "швидкої"



Легковик зазнав суттєвих ушкоджень після аварії