У Харкові вкотре спаплюжили пам’ятник УПА, цього разу – свастикою

Поліція встановлює осіб, які намалювали свастику на пам'ятному камені на честь воїнів УПА, встановленому в Молодіжному парку в центральній частині Харкова.

Про це повідомляють очевидці у Facebook.

Це вже другий такий випадок за місяць. Цього разу на пам'ятному камені невідомі червоною фарбою намалювали свастику. Вандалів поки що не знайшли.

Читайте також: Закон про "бандеризм" писали історик-українофоб та коментатор кремлівських ЗМІ

"Російські фашисти знущаються з харківської поліції. У черговий раз (третій за три тижні) під вікнами Київського райвідділу поліції здійснено акт вандалізму: намальовано свастику на пам'ятному знаку воїнам УПА. Співробітниця поліції, яка передзвонила, запитала тільки, якою фарбою цього разу", – написав Володимир Чистилін

Камінь УПА в Молодіжному парку, що в центрі міста, встановлений ще у дев'яностих. Кілька разів його намагалися сплюндрувати та навіть підірвати. Зловмисників не лякало те, що камінь встановлений за якихось кілька сотень метрів від відділку поліції.

Нагадаємо, 5 березня у Харкові невідомі облили фарбою пам'ятник загиблим воїнам УПА