У Харкові влаштували напад на офіс ЛГБТ-спільноти: фото
Ввечері 4 липня, у Харкові невідомі особи напали на офіс ЛГБТ-спільноти на провулку Подільському.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
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Зазначається, що повідомлення про напад надійшло о 21:00 до Основ'яненського відділу поліції. За попередніми даними, невідомі у протигазах увірвалися до приміщення із застосуванням димових шашок та газових балончиків. Під час нападу було пошкоджено майно організації.
Невідомі увірвалися в приміщення у противогазах
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглянули місце події, вилучили корпус гранати та 2 порожніх газових балончики. Всі речові докази направлені експертне дослідження.
Зловмисники розгромили офіс ЛГБТ-спільноти
За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального Кодексу України. Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки.
Правоохоронці вилучили обойму гранати на місці події
Наразі встановлюються всі обставини події та осіб, які причетні до скоєння правопорушення.
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