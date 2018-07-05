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У Харкові влаштували напад на офіс ЛГБТ-спільноти: фото

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У Харкові невідомі розгромили офіс ЛГБТ-спільноти
У Харкові невідомі розгромили офіс ЛГБТ-спільноти / hk.npu.gov.ua

Ввечері 4 липня, у Харкові невідомі особи напали на офіс ЛГБТ-спільноти на провулку Подільському.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

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Зазначається, що повідомлення про напад надійшло о 21:00 до Основ'яненського відділу поліції. За попередніми даними, невідомі у протигазах увірвалися до приміщення із застосуванням димових шашок та газових балончиків. Під час нападу було пошкоджено майно організації.

Харків, ЛГБТ, Напад
Невідомі увірвалися в приміщення у противогазах

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглянули місце події, вилучили корпус гранати та 2 порожніх газових балончики. Всі речові докази направлені експертне дослідження.

ЛГБТ, Харків, напад
Зловмисники розгромили офіс ЛГБТ-спільноти

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального Кодексу України. Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки.

ЛГБТ, Харків, напад
Правоохоронці вилучили обойму гранати на місці події

Наразі встановлюються всі обставини події та осіб, які причетні до скоєння правопорушення.

Теги: Новини України Новини Харкова ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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