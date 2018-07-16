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У Харкові водій легковика збив двох дітей

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У Харкові водій легковика збив двох дітей
У Харкові водій легковика збив двох дітей / Фото з відкритих джерел

14 липня о 19.58 години у Харкові 22-річний водій легкового автомобіля збив 9-річного та 8-річного хлопчиків.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області. 

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"14 липня о 19.58 годині в районі будинку № 46 по вулиці Героїв Праці автомобілем DAEWOO Lanos під керуванням 22-річного водія, були травмовані малолітні мешканці Харкова, 9 та 8-річні хлопчики", – йдеться у повідомлені.

Як зазначається, постраждалі з забоями були доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому. Стан здоров'я дітей задовільний.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Наразі проводиться перевірка.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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