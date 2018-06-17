У Харкові водій мікроавтобуса на смерть збив дитину

У Харкові на вулиці Драгомирівській, 17 червня, водій мікроавтобуса скоїв наїзд на семирічну дівчинку. Від отриманих травм дитина померла.

Про це повідомили у головному управлінні Поліції Харківської області на сторінці Facebook.

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Зазначається, що о 17:36 до Основ'янського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що по вулиці Драгомирівській скоєно наїзд автомобілем на дитину.

На місце події виїхало керівництво відділу та слідчо-оперативна група. Встановлено, що 42-річний водій мікроавтобусу скоїв наїзд на 7-річну дівчину. Від отриманих ушкоджень дівчинка загинула,

– йдеться у повідомленні.



Від отриманих ушкоджень дівчинка померла

Наразі працівники правоохоронних органів встановлюють всі обставини події.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.